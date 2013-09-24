Житель Южной Каролины выиграл в лотерею 400 млн долларов

Обладателем джекпота американской лотереи Powerball на сумму в 400 млн долларов стал житель штата Южная Каролина.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, представители оргкомитета лотереи объявили, что предъявитель выигрышного билета решил сохранить свое имя в тайне.

При этом житель Южной Каролины рассказал организаторам, что приобрел счастливый билет, остановившись на одной их заправок, чтобы купить жене хот-дог. В магазине при заправке хот-догов не оказалось, и тогда он решил потратить 20 долларов на лотерейный билет. По словам обладателя джекпота - четвертого по величине в истории США, лотерейный билет он приобрел второй раз в жизни.

По условиям лотереи Powerball, победитель может либо получать всю выигранную сумму по частям в течение 29 лет, либо согласиться на единовременную выплату, потеряв при этом часть средств. Если житель Южной Каролины выберет второй вариант получения выигрыша, он может рассчитывать на 233 млн долларов.

lenta.ru