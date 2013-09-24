Житель Южной Каролины выиграл в лотерею 400 млн долларов

10:14, 24 сентября 2013
Зарубежные новости
0

Джекпот американской лотереи

Обладателем джекпота американской лотереи Powerball на сумму в 400 млн долларов стал житель штата Южная Каролина.

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters, представители оргкомитета лотереи объявили, что предъявитель выигрышного билета решил сохранить свое имя в тайне.

При этом житель Южной Каролины рассказал организаторам, что приобрел счастливый билет, остановившись на одной их заправок, чтобы купить жене хот-дог. В магазине при заправке хот-догов не оказалось, и тогда он решил потратить 20 долларов на лотерейный билет. По словам обладателя джекпота - четвертого по величине в истории США, лотерейный билет он приобрел второй раз в жизни.

По условиям лотереи Powerball, победитель может либо получать всю выигранную сумму по частям в течение 29 лет, либо согласиться на единовременную выплату, потеряв при этом часть средств. Если житель Южной Каролины выберет второй вариант получения выигрыша, он может рассчитывать на 233 млн долларов.

lenta.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter