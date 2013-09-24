Виноград, яблоки и черника - фрукты против диабета

Виноград, яблоки и черника – натуральные средства для снижения риска развития диабета второго типа, – сошлись во мнении ученые из Великобритании, США и Сингапура, пишут местные СМИ.

Специалисты проанализировали результаты трех крупных исследований и пришли к выводу, что употребление черники, винограда и яблок способно уменьшить риск развития сахарного диабета на 23%, в то время как фруктовые соки приводят к обратному эффекту.

При диабете второго типа нарушается механизм связи клеток–мишеней с инсулином – рецепторы теряют чувствительность к гормону, из–за чего начинаются перебои транспортировки глюкозы в клетки. Пациенты с таким диагнозом следуют специальной диете и принимают сахароснижающие препараты.

В ходе работы рассматривались случаи развития сахарного диабета во время проведения исследований. За весь период метаболическое заболевание развилось более чем у 12 тысяч человек.

Эксперты изучали действие на организм человека целого ряда фруктов и ягод, но, как выяснилось, наиболее полезными оказались виноград, яблоки и черника. У тех, кто съедал по порции этих фруктов и ягод хотя бы два раза в неделю, риск развития сахарного диабета снижался на 23%.

По словам авторов работы, такой эффект может быть связан с тем, что в этих фруктах содержится высокий уровень антоцианов – веществ, которые повышают уровень усвоения глюкозы. Также в состав этих плодов входят полифенолы, которые, как известно, оказывают благотворное воздействие на организм благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Неожиданные результаты показало лечение соками: у тех, кто предпочитал "сокотерапию", риск развития сахарного диабета "подскочил" на 21%. Ученые считают, что в этом случае имеет значение степень быстроты усвоения сока, который проходит через пищеварительный тракт быстрее и легче усваивается, чем цельные фрукты.