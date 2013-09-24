Число погибших от стихии в Мексике достигло 123 человек

Число погибших в результате природных стихийных бедствий "Ингрид" и "Мануэль" в Мексике достигло 123 человек, сообщил министр внутренних дел страны Мигель Осорио Чонг.

Ранее власти заявляли о 110 жертвах стихии. По словам министра, 33 человека получили ранения, а для установления точного числа пропавших без вести будет проведена соответствующая работа. Количество эвакуированных Осорио Чонг оценил в 59 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

"По состоянию на сегодняшний день в 312 муниципиях 14 штатов объявлено чрезвычайное положение", - подчеркнул глава МВД Мексики. Всего же от стихии пострадали 26 штатов.

"Ингрид" и "Мануэль" одновременно обрушились на Мексику сразу с двух сторон - с Атлантического и Тихого океанов. Имуществу и жилью почти 240 тыс. человек причинен серьезный ущерб, а общее число пострадавших от тех или иных последствий стихии оценивалось в 1,2 млн человек.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее заявил, что средств специального фонда для ликвидации последствий природных бедствий в размере 933 млн долларов не хватит для восстановления пострадавших от стихии регионов страны.