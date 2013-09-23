В Китае жертвами тайфуна стали 25 человек

Не менее 25 человек стали жертвами мощного тайфуна "Усаги", который обрушился на юг Китая.

Как передает русская служба Би-Би-Си, из-за разгула стихии закрыт порт Гонконга – один из самых загруженных портов в мире, и гонконгская биржа.

Ураганный ветер валит деревья, линии электропередач и даже сносит автомобили с дорог.

Остановлено движение поездов между городами Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чжухай. В 14 городах не работают школы.

Ранее "Усаги" вызвал проливные дожди и штормовой ветер в северных областях Филиппин и на Тайване.

Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, в провинции Гуандун два человека погибли, когда их придавило падающим деревом, еще один человек умер, когда на него обрушилось падающее стекло.

Еще одна женщина пропала без вести, также в провинции Гуандун, когда ее рыболовная лодка, захваченная стихией, опрокинулась.

Из прибрежных зон эвакуируют население.

"Усаги", что по-японски означает "Кролик", фактически парализовал жизнь Гонконга и юга Китая, принеся с собой ветры, доходившие в некоторых районах до скорости 180 км в час.

В Гонконге метеорологи предупреждают о вероятности сильных наводнений, вызванных мощными ветрами и исключительно высокими приливами.

"Усаги" стал самым мощным тропическим циклоном в Азии в нынешнем сезоне.

bbc.co.uk