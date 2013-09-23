В Африке около 136 тыс. чел. остались без крова

В Республике Нигер в результате наводнений погибли 32 человека, около 136 тысяч остались без крова.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представительство Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Республику с начала августа заливают тропические ливни. Многие реки вышли из берегов, затопив обширные районы. По предварительным оценкам местных властей, ущерб от стихийного бедствия достигает 32 млрд африканских франков (48,8 млн евро).

Премьер-министр Нигера Бриги Рафини обратился с призывом к "национальным и международным организациям об оказании срочной помощи жертвам наводнения". Он выразил беспокойство тем обстоятельством, что обильные муссонные дожди в соседней Мали могут привести к подъему воды в реке Нигер. В итоге в ноябре и декабре возможно затопление новых обширных площадей. Нигер, третья по длине и площади бассейна река в Африке после Нила и Конго, протекает по территориям Нигерии, Нигера, Мали и Гвинеи.

Это опасение подтверждается прогнозом синоптиков. По телевидению Ниамея передали сообщение о том, что ожидаются "обильные осадки" на протяжении нескольких предстоящих недель. Это вызовет новый продовольственный кризис в стране. Только в одном районе Тиллабери на западе страны с населением свыше миллиона человек, будут уничтожены посевы сельскохозяйственных культур.

Эксперты ООН опасаются также, что после окончания сезона дождей Нигер может подвергнуться "нашествию" саранчи. Дело в том, что при таком обилии осадков созданы благоприятные условия для массового размножения личинок саранчи. Сейчас в стране в разгаре сельскохозяйственный сезон.

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