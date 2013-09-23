В Мексике число погибших от стихии превысило 100

Число погибших в результате шторма «Ингрид» и урагана «Мануэль» в Мексике увеличилось до 101.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил министр внутренних дел страны Мигель Осорио Чонг.

По его словам, в результате оползня в населенном пункте Пинтада в штате Герреро без вести пропали 68 человек.

В общей сложности от стихии пострадали 24 штата Мексики, а во временных убежищах остаются 58 тысяч человек. "На следующей неделе мы также ожидаем сильные дожди", - сказал Чонг.

«Ингрид» и «Мануэль» обрушились на Мексику одновременно с двух сторон - с Атлантического и Тихого океанов. По данным метеорологов, в последний раз такое происходило в стране в 1958 году. Как сообщалось ранее, «Ингрид» уменьшил свою силу, превратившись из урагана в шторм, а «Мануэль», наоборот, усилился до урагана.