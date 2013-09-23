В Индии обрушилось четырехэтажное здание
10:26, 23 сентября 2013Зарубежные новости
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В городе-спутнике Мумбаи
Здание обрушилось в городе Мумбра в западном индийском штате Махараштра, передает РИА «Нвости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
Инцидент произошел в городе-спутнике Мумбаи в округе Тхане. Находились ли в четырехэтажном здании в момент обрушения люди, не сообщается.
Ранее в июне этого года в результате обрушения заброшенного четырехэтажного дома в Мумбре погибли семь человек.
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