В Индии обрушилось четырехэтажное здание

10:26, 23 сентября 2013
Зарубежные новости
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В городе-спутнике Мумбаи

Здание обрушилось в городе Мумбра в западном индийском штате Махараштра, передает РИА «Нвости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Инцидент произошел в городе-спутнике Мумбаи в округе Тхане. Находились ли в четырехэтажном здании в момент обрушения люди, не сообщается.

Ранее в июне этого года в результате обрушения заброшенного четырехэтажного дома в Мумбре погибли семь человек.

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