Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Киргизии
10:18, 23 сентября 2013Зарубежные новости
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Сведений о жертвах нет
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на территории Киргизии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сейсмологическую экспедицию Комитета науки министерства образования и науки Казахстана.
По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано 20 сентября в 22.28 по Алма-Атинскому времени (19.28 по киевскому времени) в 111 километрах к юго-западу от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
В Алма-Ате подземные толчки ощущались с силой 2-3 балла по шкале МSК-64. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.
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