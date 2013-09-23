Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Киргизии

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на территории Киргизии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сейсмологическую экспедицию Комитета науки министерства образования и науки Казахстана.

По данным специалистов, землетрясение было зафиксировано 20 сентября в 22.28 по Алма-Атинскому времени (19.28 по киевскому времени) в 111 километрах к юго-западу от Алма-Аты. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В Алма-Ате подземные толчки ощущались с силой 2-3 балла по шкале МSК-64. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.