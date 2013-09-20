Креветки замедляют процессы старения

Советуют как можно чаще кушать морепродукты. И не зря. Оказывается, люди, которые регулярно употребляют такое лакомство, как креветки, тем самым замедляют процессы старения и эффективно защищают свой организм от множества заболеваний, пишут иностранные СМИ.

Основной причиной полезных свойств креветок является пигмент астаксантин, расположенный в их головах. Креветочный астаксантин в 10 раз активнее антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, и даже в 500 раз мощнее витамина Е, известного как основной витамин продления молодости.

Креветочный пигмент способен улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, а также эффективно предотвращать развитие инсульта и гипертонии. Кроме того, это соединение защищает клетки организма от преждевременного старения.