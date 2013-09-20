Рзработано устройство для поиска людей под завалами
16:03, 20 сентября 2013Зарубежные новости
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Радиус действия прибора 30 метров
NASA совместно с Министерством внутренней безопасности США разработало прибор, который помогает находить людей под завалами, регистрируя их серцебиение.
Устройство под названием FINDER будет представлено 25 сентября на презентации в городе Лортон в штате Виргиния.
Прибор предназначен для поиска людей в условиях стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
FINDER способен зарегистрировать сердцебиение человека, находящегося на глубине девять метров под обломками зданий или конструкций и на глубине шесть метров - под бетонными плитами.
На открытых пространствах радиус действия прибора составляет 30 метров.
Ожидается, что американские спасатели смогут начать использовать FINDER уже в следующем году.
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