Рзработано устройство для поиска людей под завалами

NASA совместно с Министерством внутренней безопасности США разработало прибор, который помогает находить людей под завалами, регистрируя их серцебиение.

Устройство под названием FINDER будет представлено 25 сентября на презентации в городе Лортон в штате Виргиния.

Прибор предназначен для поиска людей в условиях стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

FINDER способен зарегистрировать сердцебиение человека, находящегося на глубине девять метров под обломками зданий или конструкций и на глубине шесть метров - под бетонными плитами.

На открытых пространствах радиус действия прибора составляет 30 метров.

Ожидается, что американские спасатели смогут начать использовать FINDER уже в следующем году.

korrespondent.net