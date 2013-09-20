Витамины группы B помогут избежать инсульта

Проанализировав массив данных, полученных в ходе более десяти различных клинических испытаний, китайские ученые пришли к выводу, что витамины группы B способствуют снижению риска развития инсульта приблизительно на семь процентов. Однако, как показало исследование, на степень тяжести инсульта, а также на степень риска смерти от инсульта прием витаминных добавок не влияет. Результаты работы были опубликованы в журнале Neurology.

По замечанию Сюй Юймина ( Xu Yuming), одного из авторов работы, предыдущие исследования на эту тему имели довольно противоречивые результаты, а в некоторых из них даже предполагалось, что пищевые добавки с содержанием витаминов группы B, напротив, могут увеличивать риск развития инсульта.

В этом исследовании авторы изучили влияние приема витаминов группы B по сравнению с приемом плацебо или очень низких доз этих витаминов. Всего были проанализированы данные более, чем 50 тысяч человек, которых наблюдали в течение полугода. В целом, результаты исследования доказали пользу приема витаминов группы B для снижения риска развития инсульта.

В ходе исследования также было выявлено, что фолиевая кислота (витамин В9), часто встречаемая в витаминизированных кашах, уменьшает положительный эффект других витаминов группы B. Что касается цианокобаламина (витамина B12), то он, наоборот, не влияет на уменьшение риска развития инсульта.

Основываясь на полученных результатах, как отмечает Юймин, можно сказать, что способность витаминов группы B уменьшать риск развития инсульта может зависеть и от других факторов, таких, как скорость всасывания организмом витаминов, концентрация в крови фолиевой кислоты и витамина В12, наличие заболевания почек или высокое кровяное давление.

medportal.ru