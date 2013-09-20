Чипсы - источник ядовитого вещества

Маленьким детям категорически запрещено есть картофельные чипсы. Как показало исследование Бристольского университета, данный продукт вызывает необратимые изменения в мозге ребенка, пишет "Правда.RU".

Ученые специально проанализировали состояние мозга детей 3-4 лет. Эти дети почти каждый день ели чипсы. В итоге у них снижалось качество памяти и инициативность. Причина в большом объеме потребляемых с чипсами насыщенных жиров. Они не дают детскому мозгу функционировать правильным образом.

Согласно сделанным выводам, основной урон мозгу наносил акриламид. Его можно найти во всех чипсах. Это мутаген и канцероген. Из-за его свойств ученые также не рекомендуют есть чипсы беременным женщинам.

Кстати, акриламид образуется естественным путем при термической обработке целого ряда продуктов. В их число входят кофе, шоколад, миндаль, картофель фри, крекеры, чипсы, каши и хлеб. Опасна и варка некоторых фруктов и овощей. Впервые о его вреде заговорили в 2002 году, когда шведские ученые выявили соединение в некоторых печеных и жареных продуктах.

meddaily.ru