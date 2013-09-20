В Мексике число жертв стихии возросло до 97 человек

По данным мексиканских властей, от наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Мануэль" и ураганом "Ингрид", погибли уже как минимум 97 человек.

Как передает русская служба Би-Би-Си, вблизи города Ла Песка недалеко от тихоокеанского побережья жилой район оказался погребен оползнем.

Обнаружены по меньшей мере 15 тел погибших, почти 70 жителей пропали без вести.

bbc.co.uk