В Мексике число жертв стихии возросло до 97 человек
11:39, 20 сентября 2013Зарубежные новости
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Тропический шторм и ураган
По данным мексиканских властей, от наводнений и оползней, вызванных тропическим штормом "Мануэль" и ураганом "Ингрид", погибли уже как минимум 97 человек.
Как передает русская служба Би-Би-Си, вблизи города Ла Песка недалеко от тихоокеанского побережья жилой район оказался погребен оползнем.
Обнаружены по меньшей мере 15 тел погибших, почти 70 жителей пропали без вести.
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