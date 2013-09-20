Маски из глины восстановят волосы

Существует несколько видов глины. Прежде, чем приступить к глиняным процедурам, следует выяснить, какая именно для вас подходит, пишут российские СМИ.

1. Белая – является в сущности универсальной. Она подходит для всех типов. При регулярном ее использовании волосы становятся значительно эластичнее и крепче.

2. Голубая – рекомендуется при выпадении волос, особенно связанного с нехваткой витаминов.

3. Красная – полезна для жирных волос. Она способствует улучшению микроциркуляции и регулирует салоотделение кожи головы.

4. Очень полезна для головы зеленая глина. Это одно из самых эффективных средств по борьбе с перхотью. Обычно эта глина для волос назначается косметологом, когда другие методы не действуют.

5. Серая – поможет увлажнить кожу головы и восстановить волосы после долгого пребывания на солнце или частого окрашивания. Они становятся блестящими и упругими.

6. Желтую – применяют обычно в целях профилактики. Эта глина для волос содержит калий и железо, которые поддерживают водный баланс кожи головы и улучшают структуру.

Маски из глины делают два раза в неделю, если волосы нуждаются в лечении и несколько раз в месяц – для профилактики.