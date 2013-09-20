Пострадавшие в Румынии украинцы едут в Черновцы

Автобус с 70 пострадавшими вчера в ДТП в Румынии гражданами Украины в 15.00 отправился из города Аджуд в направлении Черновцов (расстояние – около 350 км.).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Сучаве.

В то же время один гражданин Украины, которому вследствие аварии была сделана хирургическая операция, вместе с женой остался на некоторое время для продолжения лечения в уездной больнице в г. Фокшань, проинформировали в МИД.

С целью обеспечения беспрепятственного пересечения границы в пункте пропуска «Сирет-Порубное» пострадавших сопровождает Генеральный консул Украины, прибавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, вследствие аварии автобуса с украинскими туристами в уезде Вранчя (Румыния) погибли 2 гражданина Украины и еще 5 получили травмы разной степени тяжести.

По данным полиции, ДТП произошло, скорее всего, из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем. Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили медицинскую помощь на месте.

Туристы из Украине возвращались из отпуска в Болгарии.