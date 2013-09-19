Ученые обнаружили ген, защищающий от ВИЧ

Команда исследователей из King`s College London впервые выявила ген, потенциально способный защитить организм от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как сообщает портал «Медновости», кодируемый геном MX2 белок, как установили авторы исследования, эффективно подавляет способность уже попавшего в кровь вируса к репликации, а также включает биологический механизм устойчивости к ВИЧ, что дает надежду на появление в будущем нового нетоксичного метода терапии вызываемого вирусом синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа), основанного на активизации собственных защитных сил организма. Работа опубликована 18 сентября в журнале Nature.

Проводя лабораторные эксперименты на двух линиях лейкоцитов, в одной из которых ген MX2 был активирован, а в другой - «выключен», авторы обнаружили, что в первом случае кодируемый геном одноименный белок полностью блокировал способность вируса, уже проникшего в клетку, к репликации, благодаря связыванию с ключевым белком вирусной оболочки и подавлению процесса самосборки вирусных частиц. В тех клетках, где ген MX2 был не активен, вирус успешно реплицировался и распространился.

Кроме того, как оказалось, белок MX2 запускает в клетках синтез альфа-интерферона, что делает их устойчивыми к ВИЧ.

«До сих пор мы очень мало знали о гене MX2, однако теперь нам открылась его защитная антивирусная функция и способность бить в наиболее уязвимую точку жизненного цикла вируса, - отметил ведущий автор работы профессор Майк Мэлим (Mike Malim). - Это открывает новые возможности по разработке методов нетоксичной терапии».

По мнению Мэлима, в дальнейшем может быть два пути - создать вещество, имитирующее функции белка MX2 или же препарат, активирующий ген MX2. «Разработка лекарств, стимулирующих защитные силы организма, очень важна, так как происходит запуск естественных процессов, а кроме того, исключается проблема развития резистентности к препаратам», - подчеркнул Мэлим.

medportal.ru