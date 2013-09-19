Виноград защитит от рака и болезней сердца

Ученые проверили эффект 446 разных соединений, производимый на иммунную систему, и выявили два наиболее действенных, пишет The Telegraph. Эти соединения взаимодействовали с витамином D, повышая активность гена CAMP. Данный ген помогает усилить иммунный ответ.

Первым соединением был ресвератрол, который можно найти в красном винограде. Его уже связывали с антираковым эффектом и снижением риска болезней сердца. Но последняя работа Орегонского университета стала первым исследованием, наглядно показавшим, как соединение взаимодействует с витамином. Второе соединение - птеростилбен (содержится в голубике, уменьшающей показатели холестерина).

Доктор Адриан Гомбарт, руководитель изыскания, констатирует: совместная деятельность этих соединений вместе с витамином D однозначно усиливает экспрессию гена CAMP. Данный ген задействован в работе иммунной системы, как и витамин D. Но о ресвератроле и птеростилбене в научном сообществе заговорили впервые. Пока исследования проводились только на клеточных культурах в лаборатории. Поэтому трудно сказать, насколько соединения, будучи в составе продуктов питания, окажутся эффективными и покажут такой же результат.