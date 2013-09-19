В Румынии во время ДТП погибли двое украинских туристов, пятеро – госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации Генерального консульства Украины в Сучаве, 19 сентября с.г. в результате аварии автобуса, который перевозил украинских туристов, в уезде Вранча (Румыния) погибли 2 граждан Украины и еще 5 наших соотечественников получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие граждане доставлены в местную больницу скорой помощи.

На месте происшествия находится Генеральный консул Украины в Сучаве.

Указанное дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Сучаве и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью 19 сентября автобус с украинскими туристами перевернулся на въезде в село Марашешти. По данным полиции, скорее всего, водитель автобуса заснул за рулем. Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили медицинскую помощь на месте. На место прибыли семь машин скорой помощи и несколько экипажей полицейских и пожарных. Туристы из Украины возвращались из отпуска в Болгарии.