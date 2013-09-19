В Канаде в ДТП погибли 6 человек и 30 пострадали

Шесть человек погибли и 30 получили ранения при столкновении поезда с автобусом в столице Канады Оттаве.

Как передает РИА «Новости», состояние 11 пострадавших оценивается как критическое.

Авария произошла на железнодорожном переезде вчера утром. По информации представителей транспортных компаний, причины столкновения пока не известны, ведется расследование. По словам очевидцев, автобус игнорировал предупреждающие сигналы и не притормозил перед переездом.