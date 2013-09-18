Больница Севастополя получила современный томограф

Благотворительный фонд «Александр Янукович» передал Севастопольской городской больнице №1 современный компьютерный томограф Toshiba Aquilion 32 RXL стоимостью 9,5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, церемония принятия в эксплуатацию больницей системы компьютерной томографии состоялась сегодня, 18 сентября.

Заместитель главного врача городской больницы Владимир Афанасьев отметил, что, введение в строй нового томографа позволит производить дополнительно 600 исследований в месяц, что значительно увеличит доступность данного исследования для населения города.

«Круглосуточное современное обследование значительно расширит диагностические возможности, что позволит производить оперативные вмешательства при геморрагических инсультах и политравме в более ранние сроки, уменьшит время обследования в два раза. В результате на 15 и 20 процентов уменьшится летальность и инвалидность», - подчеркнул Афанасьев.

По его утверждению, актуальность покупки томографа связана с тем, что поступление в больницу больных с политравмами, а это в большинстве своём последствия ДТП и бытовые травмы, по сравнению с минувшим годом выросло в Севастополе на 100%.

Справка УНИАН. Благотворительный фонд «Александр Янукович» начал свою деятельность в июле 2011 года. Основная цель – реализация научно-образовательных программ, поддержка талантливой творческой молодежи, помощь в социальной реабилитации граждан, требующих заботы и социальной опеки, защита материнства и детства, содействие развитию системы здравоохранения, массовой физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни.

За два года существования на благотворительные цели фондом было выделено более 20 млн грн.