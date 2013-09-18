В Польше из-за "заминирования" проверили 200 ресторанов McDonalds

Работники польской полиции во вторник, 17 сентября, проверили более 200 ресторанов сети McDonalds, но ни в одном из них не была обнаружена взрывчатка, о которой накануне в полицию сообщил неизвестный человек по телефону.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе польской полиции.

В пресс-службе отметили, что полиция не может игнорировать сообщения о минировании, даже в случае, когда все выглядит как "глупая шутка", напомнив, что такие выходки строго наказываются в соответствии с польским законодательством.

"Авторам ложного сообщения грозит лишение свободы до 8 лет. Кроме этого, они могут быть вынуждены возместить нанесенный ущерб", - отметили в полиции.

Согласно сообщению, правоохранители продолжают искать анонима, который 17 сентября в обеденную пору сообщил о минировании одного из ресторанов McDonalds.

Польские медиа замечают, что проверка ресторанов этой сети длилась до позднего вечера, а информацию о бомбе получил работник одного из ресторанов в столице Польши, Варшаве.

*** По информации РИА «Новости», 17 сентября посетителей ресторанов McDonalds по всей Польше эвакуировали из-за сообщения о бомбе, якобы заложенной в одном из заведений.

Как сообщают польские СМИ, всего под этой вывеской в стране работают 311 ресторанов. "Поскольку мы не игнорируем такие сигналы, сразу была проинформирована полиция. Она предприняла действия по всей Польше", - сказал пресс-секретарь McDonalds в Польше Кшиштоф Клапа, добавив, что сеть выкупила страховку даже на такой необычный случай.

Эвакуация происходила по всей стране, в том числе в Варшаве, Эльблонге, Вроцлаве, Бидгоще, Люблине. Из-за того, что количество специалистов ограничено, проверка объектов проходила по очереди.