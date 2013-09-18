Электронный "нос" поможет выявить рак лёгких

Ученые из Латвии разработали новый метод диагностики рака легких, позволяющий определеить заболевание по дыханию человека.

Новый метод является более дешевым и неинвазивным. Он заключается в анализе выдыхаемого человеком воздуха с помощью электронного "носа" - специального устровйства, которое выявляет в воздухе органические соединения.

Как отмечают разработчики, до сих пор ученым не удавалось выяснить, какие из этих веществ относятся к тем или иным заболеваниям легких, но новый прибор удалось "научить" достаточно хорошо отличать рак легких от других легочных заболеваний.

Для того, чтобы проверить эту технологию, исследователи пригласили 475 человек поучаствовать в эксперименте. Из них 252 имели рак легких, 223 были здоровы либо имели другие легочные заболевания. Около 56% приглашенных курили, остальные не имели этой вредной привычки.

В результате "электронный нос" смог точно диагностировать рак легких у 114 курильщиков и 128 некурящих, поставив всего 10 неверных диагнозов.

В дальнейшем, надеются исследователи, результаты их работы помогут больше понять о том, как развивается рак легких, и стандартизировать практику применения "электронного носа" в различных центрах диагностики.

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korrespondent.net