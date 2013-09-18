Названы самые климатически уязвимые места на Земле

Юго-Восточная Азия, западная и центральная Европа, восточная часть южноамериканского континента и юг Австралии - наиболее уязвимые регионы, которые может затронуть изменении климата, заявляют австралийские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Как уточняется, ученый Джеймс Уотсон из университета Квинсленда (Австралия) и его коллеги отмечают, что большинство оценок региональных рисков из-за изменения климата учитывают только то, насколько сильны его прогнозируемые последствия для конкретной территории. Вместе с тем, в традиционный показатель уязвимости для климатических изменений входят также чувствительность экосистем к таким изменениям и способность обитателей региона адаптироваться к ним.

Ученые предложили метод более полной оценки уязвимости территорий, в который, в частности, добавили показатели целостности экосистем - долю нетронутого естественного растительного покрова, а также стабильности климата - меры того, насколько похожим климат в 2050 году будет на сегодняшний.

Их расчеты выявили расхождения с традиционными оценками уязвимости, в которых обычно "лидируют" центральная Африка, север Южной Америки и север Австралии. Большая часть территории России, по оценкам авторов, имеет достаточно высокую степень целостности экосистем, но низкий уровень стабильности климата - к уязвимым по обоим параметрам регионам относятся южные регионы европейской части РФ, Урала и западной Сибири.

Уотсон и его коллеги считают, что их подход позволит более точечно подходить к проблеме адаптации к изменению климата. Кроме того, они подчеркивают, что стратегии адаптации в той или иной мере необходимы всем регионам, даже оцененным как благополучные.

Как сообщалось, ученые из Дании пришли к выводу, что климатические изменения приведут к колонизации Гренландии новыми видами растений.

korrespondent.net