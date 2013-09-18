На севере Индии пропали без вести более 4 тыс. человек

Общее число людей, числящихся пропавшими без вести после оползней и наводнений в северном индийском штате Уттаракханд в июне этого года, составило 4 тысячи 83, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газета Hindu.

Ранее сообщалось, что без вести пропали порядка 5,7 тысячи человек.

При этом последние цифры также пока не окончательные.

Наибольшую трудность для местных служб представляет составление списков пропавших без вести иностранцев. Ранее сообщалось, что их число составляет 305 человек - речь шла о непальцах, американцах, британцах и гражданах ОАЭ.

Сильные ливни 14-17 июня привели к разливу ряда рек, оползням и наводнениям. Были найдены тела около тысячи человек. Экологи заявляют, что бедствие в Уттаракханде достигло таких масштабов из-за уменьшения площади лесов, плохо спланированного строительства дамб, возведения домов в местах, где есть угроза оползней.

В ходе спасательной операции были эвакуированы порядка 110 тысяч человек, значительная часть - воздушным путем.