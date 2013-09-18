Сбережём здоровье в сезон дождей

Жаркие дни резко сменились на дождливые и холодные. От таких перепадов внешних температур воздуха, прежде всего, страдает наше здоровье и здоровье наших детей, пишут российские СМИ.

Когда жару сменяет холод и обратно, организм человека неизбежно переживает стресс, вырабатывается гормон кортизол, подавляющий иммунитет. Каждый человек испытывает в такие периоды те или иные недомогания: головную боль, боль в суставах, простудные заболевания, перепады артериального давления и прочее. Чем крепче иммунная система человека, тем меньше его организм подвержен вышеперечисленным недугам. Тоже самое касается и наших детей. Поэтому в первую очередь необходимо заняться укреплением иммунной системы, а именно провести иммуностимулирующую терапию.

В аптеке необходимо приобрести адаптогенные препараты, содержащие женьшень, элеутерокок, розовую родиолу или эхинацею, которые оказывают стимулирующие воздействие на весь организм, тонизирующие и снижают его восприимчивость к различным вирусам. Согласно дозировкам, указанным в инструкции по применению, общестимулирующие препараты лучше принимать утром.

Ваш ежедневный рацион в сезон низких температур воздуха и дождей должен содержать больше белков и жира, иными словами больше кушайте мясо, причём лучше это делать в пареном, вареном или печёном виде, приправив различными специями, содержащими эфирные масла.

Больше проводите время на свежем воздухе и применяйте больше физических нагрузок.