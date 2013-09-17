Паркинсонизм можно выявить по почерку человека

Болезнь Паркинсона можно диагностировать на ранней стадии развития, сравнивая почерк людей, передает The Times of India. Профессор Сара Розенблум из Университета Хайфы констатирует: при написании чего-то у человека задействована не только моторика, но когнитивные способности. Поэтому метод эффективен.

Как показал опрос, сами пациенты отмечали когнитивные изменения раньше, чем происходили изменения в моторике. Был проведен эксперимент: людей попросили написать их имена и дали им адреса, которые требовалось скопировать. Участники, 40 взрослых человек, на 50% составляли здоровых людей и на 50% - людей с ранней формой развития паркинсонизма.

Оказалось, лица с паркинсонизмом использовали сильно уменьшенные по величине буквы (микрография), меньше давили на ручку во время письма, и в целом им требовалось больше времени на выполнение задания. Также у них больше времени ручка не соприкасалась с поверхностью бумаги во время написания каждой буквы и каждого слова. Получается, что мозг дольше планировал, что нужно сделать. А это говорит о снижении когнитивных способностей.

meddaily.ru