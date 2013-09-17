Паркинсонизм можно выявить по почерку человека
Сильно уменьшенные буквы
Болезнь Паркинсона можно диагностировать на ранней стадии развития, сравнивая почерк людей, передает The Times of India. Профессор Сара Розенблум из Университета Хайфы констатирует: при написании чего-то у человека задействована не только моторика, но когнитивные способности. Поэтому метод эффективен.
Как показал опрос, сами пациенты отмечали когнитивные изменения раньше, чем происходили изменения в моторике. Был проведен эксперимент: людей попросили написать их имена и дали им адреса, которые требовалось скопировать. Участники, 40 взрослых человек, на 50% составляли здоровых людей и на 50% - людей с ранней формой развития паркинсонизма.
Оказалось, лица с паркинсонизмом использовали сильно уменьшенные по величине буквы (микрография), меньше давили на ручку во время письма, и в целом им требовалось больше времени на выполнение задания. Также у них больше времени ручка не соприкасалась с поверхностью бумаги во время написания каждой буквы и каждого слова. Получается, что мозг дольше планировал, что нужно сделать. А это говорит о снижении когнитивных способностей.