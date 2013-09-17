Напротив "Фукусимы" строят стену

Специалисты, работающие на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", строят стену в море в 5 метрах от береговой линии, чтобы полностью предотвратить распространение радиоактивных веществ даже в пределах технического порта станции.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил представитель компании-оператора АЭС ТЭПКО.

"Мы строим в море стену, которая не будет пропускать воду и не позволит попасть радиоактивным веществам в океан. В данный момент мы заколачиваем в дно стальные трубы, своего рода столбы. Эта работа будет завершена к марту", - сообщил собеседник агентства.

Затем, по его словам, предполагается залить между этими столбами цемент.

Как отметил представитель компании, длина преграды составит 780 м. В высоту стена достигнет 20-30 метров, при этом она будет возвышаться над уровнем моря на 4-5 метров.

По заявлению сотрудника ТЭПКО, выполнено уже более половины работ.

Ранее представители ТЭПКО и правительства Японии неоднократно утверждали, что радиоактивные вещества за пределами технического порта АЭС "Фукусима-1" не зафиксированы. Тем не менее в пределах самого порта точек с радиоактивными изотопами достаточно много.

Источник: itar-tass.com

Как сообщал УНИАН, власти Японии планируют к 2015 году создать под аварийной АЭС "Фукусима-1" искусственный слой вечной мерзлоты, который должен предотвратить утечки радиоактивных грунтовых вод за пределы станции.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. На первом и третьем блоках была повреждена крыша.