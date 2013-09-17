До 800 человек возросло число пропавших в Колорадо

До 800 человек возросло число пропавших без вести жителей штата Колорадо, где продолжается сильнейшее за последние десятилетия наводнение, вызванное проливными дождями.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили представители местных властей.

По их данным, в округе Лэрэми неизвестной остается судьба 482 человек, в округе Боулдер не удается установить связь с 318 жителями. На данный момент подтверждена гибель шести человек. Более тысячи местных жителей ожидают эвакуации. Многие населенные пункты отрезаны от внешнего мира, для эвакуации населения власти используют вертолеты.

Президент США 13 сентября объявил о введении в Колорадо режима чрезвычайного положения. Это позволило местным властям привлечь к ликвидации последствий наводнения Национальную гвардию США, а также дало официальным лицам больше полномочий при проведении эвакуации и распределении помощи нуждающимся.

В наибольшей степени от наводнения пострадали населенные пункты, расположенные вдоль Скалистых гор между столицей Колорадо - Денвером, и соседним штатом Вайоминг. Стихийное бедствие сопоставимо по масштабам разрушения лишь с наводнением, происшедшим в США в 1976 году. Тогда ущерб составил 85 млн долларов, погибли почти 150 человек.

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