Продукты, которые быстро очищают организм

09:38, 17 сентября 2013
Зарубежные новости
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Тыква, морковь, чечевица

Если после обильного застолья, кажется, что ты заболела или даже отравилась – не исключено, что организм просто не в силах утилизировать все эти майонезные салаты, жареное мясо, маринованные огурцы, копченую скумбрию и пельмени и вывести шлаки. А значит, надо ему помочь. Существует несколько продуктов, блюда из которых помогают в короткое время очистить организм, изгнать из него остатки всего того неполезного, что в него не без нашей помощи попало, пишут российские СМИ.

1. Тыква. По большому счету, тыква – настоящий "санитар кишечника". Салат из сырой тыквы, натертой на крупной терке и заправленный смесью лимонного и апельсинового сока – практически универсальная "щетка", помогающая вычистить последствия поедания жирного, а также обильных алкогольных возлияний, вывести шлаки. Тыква, запеченная в глиняном горшочке, обладает желчегонным эффектом, и способствует восстановлению печени после застолья. И даже подсушенные в духовке тыквенные семечки ускоряют восстановление слизистой оболочки кишечника (а заодно избавляют от некоторых паразитов). Однако самым быстродействующим очищающим блюдом из тыквы является тыквенно-имбирный суп. Его варят на чуть подсоленной воде без добавления масла и сливок, затем взбивают в блендере и едят, когда он немного остынет.

2. Морковь. Морковь "работает уборщицей", очищает организм только в сыром виде. Лучшая компания для нее – отварная красная или черная фасоль (так достигается хороший ранозаживляющий эффект), красный "ялтинский" лук, а также светлый изюм. Морковь прекрасно приводит в порядок желудочно-кишечный тракт, особенно после того, как вы объелись жареным мясом или шашлыками. Заправлять морковный салат лучше всего тоже лимонным соком, но обязательно с небольшим количеством нерафинированного растительного масла – иначе витамин А не сможет усвоиться полностью.

3. Свекла. Многие знают, что сырая свекла может быть небезопасной, и после того, как вы ее очистили и нарезали (или измельчили в блендере) ее надо на некоторое время оставить на воздухе. Однако, именно сырая или полусырая (отваренная в течение 25 минут) – отличная "щетка" для кишечника. Для достижения максимального эффекта измельченную свеклу можно смешать с хумусом, ошпаренным черносливом, мелко нарезанной кинзой или чесноком. Заправить оливковым маслом.

4. Каша с отрубями. Для ее приготовления лучше использовать злаковый коктейль из хлопьев нескольких сортов – овсяных, рисовых, гречневых, которые необходимо смешать с отрубями в пропорции 1:1. Из смеси сварить жидкую кашу на воде, без соли и сахара, и съесть ее на завтрак, обед и ужин. Но имейте в виду, у этой каши есть одно противопоказание – язва желудка.

5. Чечевица. Особенно зеленая и черная – фантастические "щетки". Некоторые диетологи предлагают включать простейшую чечевичную похлебку (простейший густой суп, состоящий только из чечевицы, воды и небольшого количества соли) в меню и тем, кто сидит на строгой диете, и тем, кто не отказывает себе в излишествах. Чечевица содержит массу соединений, которые нейтрализуют последствия бессистемного питания. Кстати, мировой опыт уже доказал, что регулярное употребление чечевицы подростками практически полностью избавляет их от юношеских прыщей!

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