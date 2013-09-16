Американские ученые заявляют о прорыве в лечении лейкемии

Исследователи лаборатории раковых клеток в штате Мейн заявляют о возможном прорыве в лечении лейкемии.

Ученые создали молекулу, которая вынуждает раковые клетки самоуничтожаться. При этом здоровые клетки остаются невредимыми.

«Наша молекула взаимодействует с защитным механизмом раковой клетки, который отсутствует в нормальной клетке. И программа мутации раковой клетки становится ее же самым большим врагом», - объяснил сотрудник лаборатории Кевин Милс.

Исследования на мышах показали высокий процент эффективности. Также лаборатория начала работу с человеческими тканями.

Ученые еще должны отработать дозирование и изучить побочные эффекты от новых лекарств перед тем, как начнутся клинические испытания препарата на людях.

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