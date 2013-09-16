В Японии готовятся к эвакуации более 10 тыс. чел.

Более 10 тысяч жителей японского острова Хонсю получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна «Ман-И».

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные власти, в префектуре Вакаяма из-за сильных ливней рекомендацию об эвакуации получили почти 5 тысяч человек, в префектуре Киото – 7 тысяч.

По предварительным данным, уже есть пострадавшие от шквалистого ветра.

Тайфун «Ман-И» двигается вдоль Японского архипелага на северо- восток со скоростью 30 километров в час, набирая силу. Давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра при порывах равна 40 метрам в секунду. Как ожидается, к середине дня в понедельник он может приблизиться к японской столице.