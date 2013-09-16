В Индии 70 детей госпитализированы из-за врачебной ошибки

Почти 70 детей госпитализированы в индийском штате Западная Бенгалия после того, как вместо вакцины против полиомиелита они по ошибке получили вакцину против вируса гепатита B.

Как передает ИТАР-ТАСС, к моменту, когда ошибку обнаружили, неправильную вакцину получили более 100 детей.

Власти начали расследование случившегося. Несколько врачей временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

Инцидент привел к конфликту местных жителей с властями. Родители детей захватили представителя местного министерства здравоохранения и отпустили его только вмешательства полиции.

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