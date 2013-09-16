Дыня полезна для желудка, кишечника, сердца и почек

Дыня – это очень вкусный фрукт, который высоко ценится за свои полезные свойства. Употребление этого сочного и ароматного плода благоприятно отражается на работе желудка, кишечника, сердца и почек. Кроме того, дыня является диетическим продуктом, с помощью которого можно похудеть, пишут российские СМИ.

Привлекательность дынной диеты состоит в том, что всего несколько кусочков дыни отлично утоляют голод, благодаря чему не появляется тоскливое ощущение обделённости. После употребления дыни отпадает также желание полакомиться чем-нибудь сладеньким.

Привлекательно похудение с помощью дыни и своей эффективностью. К тому же, дынная диета очень проста. Её основные правила умещаются всего в несколько пунктов:

1. Съедать нужно не меньше 1,5 кг дыни. Важно также пить обычную воду – примерно полтора литра в день.

2. Употребление дыни должно быть пятикратным. Промежутки времени между употреблением дыни должны быть равными. Например, через каждые 3 часа съедать по 300 г мякоти плода.

3. Пить минеральную воду, травяные чаи или обычную воду следует в перерывах между употреблением дыни.

4. Завтрак должен состоять только из 400-граммового кусочка дыни и чашки зелёного чая.

5. В обед нужно приготовить 200-граммовую порцию риса, сваренного на воде, и немного овощного салата. В качестве десерта следует съесть кусочек дыни – примерно 400 г.

6. Ужин может состоять из гарнира в виде гречневой каши и кусочка отварной курицы или другого диетического мяса. Дополнить меню рекомендуется зелёным салатом и кусочком дыни.

7. Нельзя следовать принципам дынной диеты дольше семи дней.

8. Запрещается сидеть на дынной диете при язве желудка, сахарном диабете и в период лактации.