В штате Колорадо (США) пропали без вести 580 человек

Не менее 580 человек числятся пропавшими без вести в американском штате Колорадо из-за сильного наводнения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

В результате стихии погибли четыре человека. Неизвестна судьба 350 жителей округа Ларами и 231 жителя округа Боулдер. Власти не исключают, что некоторые люди покинули свои дома самостоятельно и находятся в безопасности. Были эвакуированы 1,7 тысячи человек и 300 животных.

По оценкам властей, наводнение нанесло ущерб округу Боулдер на сумму в 150 миллионов долларов. В результате стихии были повреждены около 30 мостов и несколько сотен километров дорог.

Сегодня снова ожидаются штормы с ливневыми дождями. Однако, по данным СМИ, вода стала убывать.

Президент США Барак Обама накануне ввел в затопленных районах режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС позволит местным властям получить федеральную помощь для борьбы с наводнением.