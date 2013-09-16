В Китае 180 школьников отравились молоком

В Китае 180 школьников госпитализированы из-за отравления молоком, которое им давали в школьной столовой.

Как передает русская служба Би-Би-Си, дети жалуются на головную боль, рвоту и боли в животе. Инцидент произошел в провинции Хунань.

В 2008 году несколько детей погибли из-за отравления молоком, в котором содержался меламин.

bbc.co.uk