Самая популярная процедура омоложения в США

По данным Американского общества эстетической пластической хирургии, чаще всего местные жительницы обращаются в клиники красоты, чтобы избавиться от морщин. Выбирают они, в основном, малоинвазивные процедуры, не требующие хирургического вмешательства.

Только в прошлом году американки оставили в салонах эстетической хирургии почти 11 млрд долларов. 83% от этой суммы – оплата контурной пластики ("уколов красоты": ботокса и различных филлеропов). Правда, эксперты вынуждены констатировать – далеко не каждая пациентка в итоге остается довольна полученным результатом, так как перед началом курса инъекций необходимо получить консультацию у опытных специалистов (дерматолога и/ или пластического хирурга), о чем женщины порой забывают.

Наглядный пример печальных последствий чрезмерной самостоятельности – новое лицо Шэрон Осборн. Мало того, что после перенесенного заболевания (рак кишечника) жене всемирно известного музыканта нельзя делать не только пластику, но и омолаживающие процедуры, она еще и переборщила с ботоксом.

Теперь лицо 61-летней телеведущей еще больше похоже на маску: на нем нет ни одной морщины, но само оно приобрело одутловатость.

korzonews.info