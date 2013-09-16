Йогурт поможет в борьбе с гипертонией

Добавление в рацион йогурта без увеличения общего числа калорий может помочь в борьбе с гипертонией, установили ученые из США, результаты исследования которых были представлены на научной конференции Американской кардиологической ассоциации, пишут иностранные СМИ.

Исследование показало, что те люди, кто долгое время употребляет йогурты, менее подвержены повышению артериального давления и в среднем имеют более низкие показатели систолического кровяного давления по сравнению с теми, у кого в рационе йогурта нет.

Систолическое давление - это верхний показатель при измерении кровяного давления. Оно показывает скорость прохождения крови по сосудам в результате сердцебиения.

В ходе 15-летнего исследования ученые наблюдали за более чем 2000 добровольцев, не имеющих в анамнезе гипертонии на момент начала эксперимента. Каждый из участников трижды за исследование отвечал на вопросы об употреблении в пищу йогуртов.

В результате, если хотя бы 2% от ежедневного потребления калорий приходились на йогурт, риск появления гипертонии у участников снижался на 31%. Такие результаты можно достичь при употреблении одной чашки низкокалорийного йогурта раз в три дня, сообщает Американская кардиологическая ассоциация.