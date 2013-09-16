Уровень радиоактивного трития на "Фукусиме" вырос в 23 раза

Содержание радиоактивного трития в пробах воды, взятых из технического колодца на аварийной японской АЭС "Фукусима-1", составило 97 тысяч беккерелей на литр, что 23 раза выше, чем было за три дня до этого, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Пробы воды взяты из колодца, расположенного в 20 метрах от цистерны, из которой произошла утечка 300 тонн радиоактивной воды. В воде, взятой 8 сентября, содержание трития составило 4,2 тысячи беккерелей на литр, на следующий день оно выросло до 29 тысяч беккерелей на литр, 10 сентября составило уже 64 беккереля на литр. В пробах, взятых 11 сентября, концентрация трития превысила 90 тысяч беккерелей на литр, сообщает оператор станции - компания ТЕРСО.

По мнению японских специалистов, это может свидетельствовать о том, что радиоактивная вода впиталась в землю и продолжает поступать в грунтовые воды.

В августе на АЭС "Фукусима-1" была обнаружена крупнейшая после аварии 2011 года утечка 300 тонн радиоактивной воды с концентрацией радиоактивных веществ около 8,5 миллиона беккерелей на литр из цистерны, где хранится радиоактивная вода после охлаждения реакторов. ТЕРСО не исключила попадания этой воды в океан.

Комитет по контролю над атомной энергетикой присвоил утечке третий уровень опасности по шкале INES. Правительство страны решило выделить на меры по устранению утечек радиоактивной воды 470 млн долларов из госбюджета.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года стала крупнейшей за последние 25 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду. Полная ликвидация аварии займет около 40 лет.