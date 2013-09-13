Модные кроссовки калечат ноги

Во время бега человек должен становиться на переднюю часть стопы. Но современные кроссовки с пяткой, смягчающей удары, делают это просто невозможным, отмечает The Telegraph. Таким образом, они заставляют человека приземляться на пятку. Это дает большую нагрузку на суставы, в частности, на колени.

Проблема в том, что, привыкнув бегать в кроссовках, трудно переучиться, даже сменив обувь. Это повышает риск травмы. Ортопеды советуют: дети должны носить кроссовки с тонком, гибким основанием вроде легких парусиновых туфель на резиновой подошве. Такая обувь создает эффект бега босиком, что полезно для детской стопы. Поэтому доктор Мик Вилкинсон из Университета Нортумбрии не рекомендует родителям покупать дорогие, "умные" кроссовки.

Надо сказать, бег босиком стал настоящим трендом с США, а сейчас он приходит и в Британию. Идея в следующем: тело создано для бега на большие расстояния (по этой причине основная нагрузка приходится на переднюю часть стопы). У каждого пятого бегуна появляются травмы именно из-за того, что он приземляется на пятку. Несмотря на внедрение новых технологий в обувной промышленности, ситуация с травмами не меняется. Но и бег босиком опасен в том случае, если человек не подготовлен.

meddaily.ru