В России во время пожара в интернате погибли 37 человек

В Новгородской области (Россия) во время пожара в психоневрологическом интернате «Оксочи» погибли 37 человек.

Об этом УНИАН сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Во время пожара погибла 46-летняя санитарка, спасавшая людей. К настоящему времени извлечены тела 10 человек из 37 погибших. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем одного из пациентов», - говорится в сообщении.

По факту пожара в психоневрологическом интернате в деревне Лука-Оксочи Маловишерского района следственными органами Следственного комитета России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в количестве 20 следователей.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, в администрации интерната проводятся обыски и выемки документов. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия.

Между тем представитель оперативного штаба на месте чрезвычайной ситуации сообщил РИА «Новости», что уже обнаружили тела 15 погибших при пожаре в новгородском интернате.

"При разборе завалов обнаружены тела еще трех погибших, общее число найденных тел - 15", - сказал он.