На месте сгоревшего интерната под Новгородом нашли 10 тел

Тела десяти погибших обнаружены при разборе завалов на месте пожара в психоневрологическом интернате "Оксочи" под Новгородом, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

Одноэтажное здание психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось глубокой ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения. Согласно предварительной информации Минздрава, в момент пожара в отделении находилось 59 человек, включая медперсонал. Судьба большей части из них пока неизвестна.

Следствие возбудило уголовное дело после пожара в новгородском интернате "Оксочи", сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности"и "Халатность"", - сказал он.

Виновным может грозить реальный срок, однако подозреваемых пока нет.

По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения.

По данным ИТАР-ТАСС, с 1997 года пожары произошли в 19-ти российских домах престарелых, психоневрологических интернатах и психиатрических больницах.