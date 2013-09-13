Над третьим энергоблоком "Фукусимы" вновь зафиксирован пар

Около пятого этажа третьего энергоблока аварийной японской АЭС "Фукусима-1" вновь зафиксирован пар.

Как пишет РИА «Новости», об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию ТЕРСО.

Агентство отмечает, что по данным ТЕРСО, радиоактивный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Пар над третьим блоком ранее фиксировали в середине и в конце июля, а также в начале августа. ТЕРСО признала, что пар появлялся там и летом прошлого года, но тогда компания не придала этому большого значения и не стала информировать общественность.

В июле компания предположила, что появление пара может быть вызвано испарением дождевой воды, так как во время аварии в марте 2011 года из-за взрыва водорода на третьем энергоблоке была повреждена крыша. Кроме того, компания не исключала, что причиной возникновения пара могла стать просочившаяся вода из бассейна с отработанным ядерным топливом, которая попала на поверхность защитной оболочки реактора. Окончательные выводы так и не были сделаны.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года. Вслед за подземными толчками магнитудой 9,0 на побережье пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему их охлаждения, что привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны. На первом и третьем блоках была повреждена крыша.

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