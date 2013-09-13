В мире ежедневно умирают около 18 тыс. детей

Согласно данным доклада ЮНИСЕФ, глобальный уровень детский смертности с 1990 года снизился вдвое, однако в мире и сегодня ежедневно умирают около 18 тыс. детей в возрасте до пяти лет.

Как передает Русская служба Би-Би-Си, в докладе, подготовленном совместно со Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком, отмечается, что снизить уровень смертности помогли доступные лекарства и развитие доступной медицинской помощи для бедных слоев населения.

Главной причиной смерти детей является недоедание, однако они часто умирают и от легко излечимых болезней, таких как пневмония и диарея.

Некоторым из беднейших стран мира, в том числе Багладеш, Непалу и Малави, удалось более чем на две трети снизить показатели детской смертности.

bbc.co.uk