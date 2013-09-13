В самолете «Москва-Анталия» ребёнок обварился кипятком

Самолёт экстренно сел в Симферополе

Самолет, выполнявший рейс «Москва (Россия) – Анталия (Турция)» в пятницу, совершил экстренную посадку в Симферополе из-за необходимости оказать медицинскую помощь, облившемуся кипятком ребенку. Об этом УНИАН сообщил по телефону помощник начальника крымского управления ГСЧС Владимир Иванов. По его словам, посадка прошла нормально, ребенка отвезли в больницу. После чего самолет продолжил рейс.

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