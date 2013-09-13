Система питания Греции - самая здоровая

Греческую диету можно отнести к средиземноморским диетам, а потому худеть с ее помощью будет и вкусно, и полезно. Основной ее плюс заключен в том, что в процессе избавления от лишнего веса организм избавлен от стрессов, а результат (если все сделать правильно) останется надолго, пишут российские СМИ.

Суть греческой системы питания заключена в потреблении продуктов с низким гликемическим индексом, благодаря которым человек застрахован от резкого подъема уровня сахара в крови.

В состав меню необходимо включить несложные углеводы (60%), жиры (30%) и белки (10%). В качестве жиров рекомендуется употреблять орехи, растительное масло и авокадо. При этом углеводы как нельзя лучше подойдут к завтраку, белки и овощи – к обеду и ужину. Для последнего приема пищи выбирайте легкие продукты и следите за временем – до сна должно остаться не менее трех часов.

При составлении своего меню не пренебрегайте рекомендуемыми продуктами, а также частотой их употребления. Для ежедневного питания используйте макароны из муки грубого помола, овсянку, черный цельнозерновой хлеб, рис, бобовые, овощи и фрукты, семена и орехи, оливковое масло, сухое вино нежирные молочные продукты. От одного до четырех раз в неделю можно кушать яйца, рыбу и морепродукты, мед, черный горький шоколад. От одного до трех раз в месяц можно полакомиться нежирной свининой, телятиной, а также индейкой, курицей и кроликом.

Рекомендуется употреблять 1,5-2 литра жидкости в день.

Одно из условий похудения по данному методу – ограничение соли, сахара и жира.