Грибы - источник ценного белка

Грибные блюда вкусны и сытны. Неперевариваемый структурный элемент тканей гриба, так называемый хитин, не всасывается в кишечнике, но заполняет пространство желудка, вызывая быстрое насыщение. Это позволяет не переедать и контролировать свой вес, пишут российские СМИ.

К тому же грибы — растительный источник белка. Нерастворимая клетчатка грибов эффективно выводит вредный холестерин, токсины из кишечника и способствует нормальной работе желудка. Грибы также содержат много веществ с антиоксидантными свойствами. Их концентрация практически такая же, как и в ягодах, которые по праву считаются рекордсменами по антиоксидантному составу.

Некоторые диетологи выступают даже за выделение грибов в категорию суперпродуктов. Это такие продукты, которые при регулярном употреблении способны предотвратить даже такие грозные патологии как рак или диабет, атеросклероз или гипертонию.