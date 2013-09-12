Три яблока в день - формула здоровья

Англичане - известная своей стройностью нация - традиционно включали в свой ежедневный рацион яблоко, пишут иностранные СМИ.

Американский диетолог Тамми Флин разработала новую диету, в которой предлагает предварять яблоком каждую плотную трапезу и съедать их не менее 3-х в день. Такая формула здоровья имеет вполне научное обоснование.

Выбор пал на яблоки не случайно – это один из немногих фруктов, в котором велико содержание как растворимых, так и нерастворимых волокон. Пектин, растворимое волокно, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, превращаясь в процессе пищеварения в гелеобразную субстанцию, препятствующую быстрому всасыванию сахара в кровь. Поэтому яблоко, съеденное натощак, нейтрализует аппетит на несколько часов.

Практическое подтверждение диета "Три яблока" нашла, когда за 12 недель испытания, которому подверглись пациенты с избыточным весом, 346 человек похудели в общей сложности на 2400 кг, то есть, в среднем каждый сбросил 7 кг за 3 месяца. Опыт был неоднократно проверен в клиниках США, и всегда эффект был потрясающим.

Если вы думаете, что в точности воспроизвести его в наших условиях не удастся, ошибаетесь. Те же самые яблоки, которые использовала Тамми Флинн из штата Вашингтон, продаются зимой в наших супермаркетах, ведь этот американский штат – мировой лидер по выращиванию этих фруктов. Яблоки проходят строгий контроль качества, и для их сохранности и защиты используется натуральный воск, тончайшим слоем покрывающий поверхность.

Впрочем, и украинские яблочки, выращенные на собственном садовом участке, могут быть совсем не хуже, если зимою их правильно хранить. Для этого плоды оборачивают бумагой, укладывают в ящики, которые стоят в темном прохладном месте. Такой способ позволяет максимально сохранить их полезные свойства, передает ИА "Казах-Зерно".

Три яблока в день, в сочетании со щадящей диетой, помогут женщине без особых усилий и стрессов избавляться от 0,5 до 1 кг в неделю. При этом мук голода она испытывать не будет.

Их выбор обусловлен и тем, что яблоко удобно взять с собой. Работающей женщине не составит труда бросить его с утра в сумочку, чтобы съесть перед обедом. Такой "перекус" позволит ей в основной прием пищи съесть значительно меньшее количество еды - и при этом чувствовать себя сытой и довольной жизнью. А сознание того, что, вместе с яблоками, теряется и лишний вес, способно значительно повысить и настроение, и самооценку.