При внематочной беременности больше не нужно удалять трубу

Жительница Мельбурна Элизабет Касенкю лишилась одной фаллопиевой трубы из-за внематочной беременности (эмбрион начал развиваться в трубе, а не в матке). Когда у нее произошла еще одна внематочная беременность, нависла реальная угроза потерять и вторую трубу, сообщает meddaily.ru.

От операции ее спасла новая терапия. Через четыре месяца после лечения женщина вновь забеременела и родила ребенка. Касенкю вошла в тест-группу из 12 женщин, опробовавших революционный подход Монашского института медицинских исследований.

Ученые предлагают использовать два препарата - метотрексат и гефитиниб. Метотрексат уже применяют для лечения внематочной беременности. Но именно вкупе с гефитинибом лекарство улучшило исход терапии (скорость лечения увеличивалась на 34%).

Один из авторов клинического исследования доктор Моника Скубиз подчеркивает: лечение избавляет от необходимости операции по удалению фаллопиевой трубы. Руководили изысканием также Терренс Джонс, Стэфан Тонг и Эндрю Хорн.