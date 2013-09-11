Корица снижает уровень "плохого" холестерина

Ученые Западного университета наук о здоровье в Помоне провели анализ исследований, посвященных корице, и узнали: люди с диабетом 2 типа, принимавшие БАД с корицей, имели сниженный уровень глюкозы в плазме, замеряемый на голодный желудок, пишет meddaily.ru. Плюс, корица уменьшала общий холестерин, показатели триглицеридов и "плохого" холестерина, повышая концентрацию "полезного".

В общей сложности в исследованиях принимали участие 543 пациента с диабетом 2 типа. Некоторые из них пили корицу в форме таблеток. Дозировка разнилась от 120 миллиграммов до 6 граммов в день. Продолжительность приема - от 4 до 18 недель.

Участники принимали его вместе с антидиабетическими препаратами. Это позволяло сбить уровень глюкозы почти до 25 миллиграммов на децилитр крови. На метформине максимальное снижение - до 58 миллиграммов на децилитр. Немного лучше ведут себя новые лекарств вроде ситаглиптина (16-21 миллиграмм). Позитивный эффект корицы связывают с циннамальдегидом - активным соединением пряности. Оно, возможно, стимулирует производство и работу инсулина.