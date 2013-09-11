Куриные яйца «реабилитировали»

Кто больше всех любит куриные яйца? Как показывает статистика, японцы совершенно точно находятся среди лидеров по этому параметру. Среднестатистический японец за год съедает 328 куриных яиц. И, несмотря на это, у нации зафиксирован куда более низкий уровень холестерина, нежели у европейцев.

Исследователи говорят, что последние опыты доказывают: куриные яйца не являются негативным фактором для сердечно-сосудистой системы. И то, что в прессе в последние годы регулярно появлялись «страшилки» по поводу свиязи яиц и так называемого «плохого» холестерина – пустой звук.

То, что повышенный уровень холестерина в крови является фактором повышенного риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, обжалованию не подлежит. Однако, для того, чтобы яйца стали причиной такой ситуации, съесть их нужно столько, сколько, в общем–то, и не съешь.

Диетологи добавляют, что уровень холестерина в крови обусловлен во многом генетическими факторами, а вот на риск образования заболеваний сердечно-сосудистой системы в основном влияют насыщенные жиры, а не холестерин, как многие думают.

scienceblog.ru